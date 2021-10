Germania: ministro Interno, l’Unione non può limitarsi a denunciare una deriva a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione cristiano-democratica (Cdu) e quella cristiano-sociale (Csu) non possono limitarsi a denunciare una deriva a sinistra e devono chiarire che cosa rappresentano in Germania. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, intervistato dal quotidiano “Bild am Sonntag”. “Dobbiamo opporci” alla cosiddetta coalizione semaforo, composta da socialdemocratici, verdi e liberali “con buone idee e non con dichiarazioni generiche”, ha detto il ministro. Interrogato sulla figura di Olaf Scholz, Seehofer ha detto di conoscerlo bene, avendoci lavorato al governo. “Nonostante le differenze politiche, Scholz è uno di quei politici che apprezzo molto per la sua serietà. La serietà in politica è essenziale, anche per la sicurezza del Paese”, ha detto il ministro dell’Interno. “Bild” gli ha chiesto anche se intenda ritirarsi dalla vita politica dopo l’insediamento del nuovo governo. “Continuerò a coltivare i miei contatti politici da un punto di vista umano ma non in pubblico. Non voglio apparire come un vecchio uomo bianco convinto di saperla lunga”, ha risposto. (Geb)