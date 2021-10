Roma: sovraffollamento e violazione norme anti alcol, 7 locali sanzionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sovraffollamento nei locali, violazione delle norme per la vendita di bevande alcoliche e alcuni studenti universitari trovati in possesso di droga. A Roma ennesima serata di controlli da parte dei carabinieri, proseguiti fino a notte fonda, nelle zone di piazza Bologna e nel quartiere Nomentano, due dei fulcri della movida della Capitale. In particolare, i carabinieri della compagnia Roma Parioli, unitamente ai militari specializzati del nucleo antisofisticazione e sanità di Roma, hanno passato al setaccio gli esercizi commerciali della zona, sorprendendone 6 non in regola: in particolare, per 5 di questi, tutti compresi tra viale Ippocrate e piazza Bologna, oltre alle sanzioni amministrative dell’importo d 400 euro ciascuno, sono scattate le sanzioni accessorie della chiusura dai 2 ai 5 giorni, poiché i militari hanno riscontrato afflussi di clienti tali da non rendere possibile il distanziamento sociale minimo imposto dalle prescrizioni anti-Covid. (segue) (Rer)