Roma: sovraffollamento e violazione norme anti alcol, 7 locali sanzionati (2)

- Nel sesto esercizio, anche questo un bar di piazza Bologna, i carabinieri del Nas hanno riscontrato mancanze riguardanti il rispetto del sistema Haccp, elevando una sanzione dell’importo di 4 mila euro. Un cittadino del Bangladesh, gestore di un minimarket della zona di via Ernesto Modici, è stato scoperto dai carabinieri mentre stava continuando a vendere alcolici dopo le ore 24. Per lui è scattata una pesante sanzione di 6.666,67 euro. Quindici persone, invece, sono state pizzicate mentre erano in strada in possesso di bevande alcoliche, fattispecie vietata dal regolamento di polizia urbana del Comune di Roma: in questa circostanza, 8 studenti universitari sono stati segnalati all'ufficio territoriale del Governo dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità di marijuana, per uso personale. Nel dispositivo di controllo sono state effettuate verifiche su una sessantina di persone e su oltre 40 veicoli. (Rer)