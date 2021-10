Italia-Usa: Bono (Fincantieri) riceve il premio Niaf a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri sera a Washington (la scorsa notte in Italia), la cerimonia di consegna del premio Niaf (National Italian American Foundation) all'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono. La cerimonia, che si è tenuta in occasione della serata di gala per il 46mo anniversario della Niaf, si è svolta alla presenza del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha concluso ieri la sua missione di tre giorni negli Usa. Il riconoscimento - afferma Fincantieri su Twitter - è stato assegnato a Bono "per gli eccezionali risultati" conseguiti da "un eccezionale italiano e stimato leader nel suo campo". (Res)