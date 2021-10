Libia: arrestati due membri dello Stato islamico a sud-est di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio per i media della forza antiterrorismo di Tripoli ha annunciato l'arresto di due membri dello Stato islamico (Is) nella città di Msallata, a sud-est della capitale. L'arresto è avvenuto in coordinamento con la Procura della Repubblica. Una delle due persone arrestate è un esponente di spicco dell'Is, soprannominato Abi al Libi, che ha combattuto in Siria. Il capo della forza antiterrorismo, il generale Muhammad al Zein, ha dichiarato: "Ci congratuliamo con questa operazione di sicurezza riuscita da parte delle nostre unità della forza antiterrorismo". Al Zein ha sottolineato: "Colpiremo con il pugno di ferro tutti i covi dei gruppi terroristici ed estremisti, ovunque si trovino all'interno della patria". (Lit)