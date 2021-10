Energia: Gentiloni, rinnovabili non bastano per addio a carbone, nucleare servirà in transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se vogliamo abbandonare il carbone, l’energia nucleare servirà almeno nella fase di transizione. E’ l’opinione personale espressa dal commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista al quotidiano “El Pais”. “Le fonti rinnovabili, che sono l’energia del futuro, non bastano” e sul tema del nucleare è in corso “una discussione aperta e la Commissione europea deve decidere”. Di certo, un conto è “non poter fare a meno del gas e del nucleare durante la transizione” e un altro è “investire molto” in queste fonti. Il dibattito è questo, “dovremmo investire sostanzialmente nel nucleare ora?” e “ci sono ragioni di sicurezza o economiche di lungo periodo per questo tipo di investimento?”, si è chiesto il commissario. (Spm)