Colombia: capo criminale Otoniel atteso da giustizia Usa

- Arrestato sabato nella provincia settentrionale di Antioquia, il capo narcotrafficante Dario Antonio Usuga "Otoniel" finirà con ogni probabilità in una prigione degli Stati Uniti. Sull'uomo, 50 anni, gravano sei condanne della giustizia colombiana, due delle quali con pene comprese tra i 40 e 50 anni di prigione, per reati come omicidio aggravato plurimo, sparizione forza, reclutamento illecito di minori e organizzazione a delinquere. Ma sul suo conto sono Tati aperti anche processi presso due tribunali degli Usa: uno in Florida, seguito a un ordine d'arresto del luglio 2015 per reati federali sulle sostanze stupefacenti e uno a New York, per partecipazione continua ad attività criminali legate al narcotraffico, legato a un ordine d'arresto dell'ottobre 2015. Le due richieste di estradizione saranno ora sottoposte al vaglio della Corte suprema di Giustizia, che passerà quindi l'onere della decisione finale al governo. Un processo che potrebbe durare dagli otto mesi ai due anni e che, rilevano i media locali, dovrebbe chiudersi con il via libera al trasferimento negli States. (Mec)