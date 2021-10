Francia: 39 migranti soccorsi nel Passo di Calais

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre più migranti cercano di attraversare la Manica per raggiungere il Regno Unito e 39 migranti sono stati soccorsi ieri nel Passo di Calais. Lo ha reso noto la prefettura marittima francese della Manica e del Mare del Nord, secondo quanto segnalato dall’emittente “Bmftv”. Il centro operativo regionale di sorveglianza e soccorso di Griz-Nez ha ricevuto una chiamata ieri per la presenza di un’imbarcazione in difficoltà. In loco sono intervenuti diversi mezzi, inclusi un elicottero della marina e diverse barche commerciali e di pescatori nei pressi. I soccorsi hanno osservato che l’imbarcazione era nel frattempo affondata e che i 39 migranti erano in mare. Una volta recuperati, sei sono stati portati all’ospedale di Boulogne-sur-Mer. Dall’inizio dell’anno i tentativi di attraversamento della Manica sono stati oltre 20 mila, secondo i dati della prefettura. Nel 2020 erano stati circa 9.500, nel 2019 3.019 e nel 2018 586. (Frp)