Difesa: Francia lancia un satellite militare di ultima generazione

- La Francia ha lanciato un satellite militare di ultima generazione. Lo ha reso noto l’emittente “Bmftv”. Il satellite 4A del programma Syracuse permetterà alle Forze armate francesi sparse nel mondo di comunicare rapidamente e in sicurezza. Il lancio è avvenuto a Kourou, in Guyana. “Il Syracuse 4A è progettato per resistere ad attacchi militari da terra e nello spazio, oltre che da interferenze”, ha spiegato il colonnello Stephane Spet, portavoce dell’Armée de l'Air et de l’Espace (Ala), l'aeronautica ed astronautica militare francese. (Frp)