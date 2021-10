Mps: Zanichelli (M5S), necessaria proroga su accordo fusione per trovare soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da mesi come MoVimento 5 Stelle palesavamo scetticismo sulle richieste avanzate da Unicredit e bene ha fatto il ministero del Tesoro a mettere in discussione l'accordo per la fusione di Mps: a questo punto serve maggiore tempo per trovare una soluzione". Lo dichiara in una nota Davide Zanichelli, deputato del MoVimento 5 Stelle in commissione Finanze. "Per questo c'è da auspicarsi che il ministro (Daniele) Franco chieda una proroga all'Unione europea e convochi non una sola, ma le maggiori banche italiane per individuare una via che preservi il marchio e il futuro dei lavoratori. Una soluzione che non abbia Unicredit come primo partner perché gli imbarazzi sarebbero inevitabili. Un imbarazzo internazionale che l'Italia non può permettersi. La prima soluzione da percorrere – specifica il deputato - è cercare di conservare la possibilità che Mps rimanga pubblica e venga risanata come banca commerciale controllata dallo Stato. Ma finché la deadline per vendere resterà il 31 dicembre e Unicredit il solo compratore diventerà difficile trovare un accordo soddisfacente. Non è da escludere nemmeno l'idea di un pool delle maggiori banche italiane come acquirenti di Mps o parte di essa cosicché il governo possa negoziare con diversi attori messi in concorrenza tra loro per ottenere le condizioni più vantaggiose per tutelare i soldi dei contribuenti, tutelare il marchio della banca più antica del mondo e tutelare il ruolo di banca commerciale e dei suoi lavoratori”, conclude Zanichelli. (Com)