Milano: 27enne aggredisce agenti con un bastone in via Boccaccio, arrestato

- Aggredisce passanti e agenti con un bastone e viene arrestato. Alle 20.30 circa di ieri in via Boccaccio a Milano viene segnalata alla polizia una persona che molesta i passanti con un bastone. All'arrivo degli agenti l'uomo, risultato essere un cittadino polacco 27 enne con precedenti specifici, aggredisce anche loro prima con il bastone e poi con calci e pugni. Fermato, viene arrestato per resistenza e lesioni a pubblco ufficiale, un agente è dovuto infatti ricorrere alle cure mediche con una prognosi di sette giorni. (Rem)