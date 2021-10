Ambiente: Berlusconi, non è affatto tema esclusivo di una parte politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si parla molto di ambiente e questo è un elemento positivo. Troppo spesso, però, si parla di ambiente in modo ideologico, legato a vecchie visioni della sinistra, industriali ed anti tecnologiche. La tutela dell’ambiente si garantisce con amore e sicurezza, con tecnologia e progresso. L’ambiente non è affatto un tema esclusivo di una parte politica, ma il contrario. Noi siamo la sintesi di grandi tradizioni politiche che hanno governato il Paese nel dopoguerra: quella cristiana, quella liberale, quella riformista". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico al convegno annuale, a Saint Vincent, della fondazione "Democrazia cristiana" con il quotidiano "La discussione" e il gruppo parlamentare Camera di FI. (Rin)