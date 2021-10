© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donald Tusk è stato eletto formalmente leader del partito di opposizione polacco Piattaforma civica (Po). Lo ha reso noto in conferenza stampa la commissaria elettorale di Po Dorota Niedziela. Come ha riferito l’agenzia di stampa “Pap”, il voto si è tenuto ieri e il nome di Tusk ha ottenuto il 97,4 per cento delle preferenze. Tusk era facente funzioni del dimissionario Borys Budka dallo scorso 3 luglio. (Vap)