Centrodestra: Berlusconi, con chiara connotazione liberale potrà governare l'Italia dal 2023

- "Ancora oggi il bipolarismo è un lavoro da preservare assolutamente e su questo non ci sono distinzioni o divisioni possibili. Solo così, con un centrodestra con una chiara connotazione liberale, garantista, europeista, sarà possibile governare l’Italia dal 2023, con un premier autorevole in grado di continuare l’ottimo lavoro che l’attuale governo, che sosteniamo, sta conducendo". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico al convegno annuale, a Saint Vincent, della fondazione "Democrazia cristiana" con il quotidiano "La discussione" e il gruppo parlamentare Camera di FI. (Rin)