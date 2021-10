Vaticano: Papa all'Angelus, Gesù ascolta sempre il povero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dio ascolta sempre il grido del povero, e non è per nulla disturbato dalla voce di Bartimeo, anzi si accorge che è piena di fede, una fede che non teme di insistere, di bussare al cuore di Dio". Lo ha affermato Papa Francesco durante l'Angelus di oggi a Piazza San Pietro parlando di Bartimeo, il cieco che si rivolge al Signore chiedendo pietà. Il Pontefice ha poi spiegato come il grido di Bartimeo non infastidisca Gesù: "Quando sente che sta per passare Gesù, inizia a gridare: 'Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!'. I discepoli e la folla sono infastiditi dalle sue grida e lo rimproverano perché taccia. Ma lui urla ancora più forte: 'Figlio di Davide, abbi pietà di me!': Gesù sente, e subito si ferma", ha aggiunto Bergoglio. (Civ)