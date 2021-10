Grecia: manifestanti si sono radunati davanti alla casa della ministra dell’Istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manifestanti del collettivo anarchico Rouvikonas si sono radunati nelle prime ore del mattino fuori dalla casa della ministra dell’Istruzione greca, Niki Kerameus. Lo ha reso noto il quotidiano “I Kathimerini”. “Le pratiche antidemocratiche di persone che si coprono il volto non ci intimidiscono. L’istruzione sta cambiando come richiesto dalla società e come meritano i nostri figli e docenti”, ha replicato alla protesta la ministra sui social network. “I teppisti di Rouvikonas hanno lanciato volantini e gridato slogan” fuori dalla casa in cui la ministra “vive con la famiglia e i figli”, ha detto il portavoce del governo di Atene, Yiannis Oikonomou. “Ci aspettiamo la condanna di questo gesto fascista da tutti”, ha aggiunto. In passato, membri del collettivo hanno preso di mira gli uffici della ministra con graffiti e vernice nera gettata sulla porta. (Gra)