Energia: Gentiloni, eccessivo accusare transizione climatica per aumento prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può dare la colpa della crisi energetica in corso alla transizione climatica e alla fonti rinnovabili. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista al quotidiano “El Pais”. Occorre “capire le cause della crisi, che sono una miscela tra rapidità della ripresa, che ha provocato un aumento della domanda di gas, e geopolitica”. Bisogna agire in fretta per evitare di “lanciare il messaggio che il problema sia la transizione energetica. Non lo è, è la soluzione”, ha detto Gentiloni. (Spm)