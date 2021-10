Germania: Gentiloni, come ministro Finanze Olaf Scholz è sempre stato pragmatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ministro delle Finanze della Germania, Olaf Scholz è sempre stato pragmatico. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista al quotidiano “El Pais”. Interrogato se la possibilità di un cancelliere socialdemocratico a Berlino possa cambiare l’atmosfera economica in Europa, Gentiloni ha dichiarato che Scholz “ha sempre avuto un ruolo pragmatico e di mediatore nell’Eurogruppo e nell’Ecofin”. “Di sicuro questo sarà il suo atteggiamento se diventerà cancelliere”, ha spiegato il commissario. (Geb)