Pensioni: governo al lavoro per superare quota 100, ecco le ipotesi in campo (2)

- E se il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha invitato ad eliminare le distorsioni di quota 100, a fare qualche calcolo sulle ipotesi a cui sta lavorando palazzo Chigi, per il 2022 e 2023, ci ha pensato la Cgil. Secondo la confederazione, sulla base del limite minimo di età di 64 anni nel 2022 e di 66 per il 2023, saranno pochissimi - poco più di 10 mila - i lavoratori che potrebbero accedere appunto nei prossimi due anni all'assegno previdenziale con quota 102 e 104. Interventi che ad avviso dell'organizzazione guidata da Maurizio Landini coinvolgerebbero, per la stragrande maggioranza dei casi, chi era già nella platea di quota 100 e che dunque è già andato in pensione nell'ambito di questa misura. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, ha chiesto una convocazione urgente dal parte del governo, segnalando che le ipotesi di quota 102 e 104 sono sostanzialmente "inutili". Secondo il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, infine, "questo dibattito astratto va superato. Serve una riforma complessiva che assicuri equità e flessibilità". (Rin)