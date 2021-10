Turchia: ministero Esteri Norvegia, nessuna notifica da Ankara su espulsione ambasciatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata di Norvegia in Turchia non ha ricevuto alcuna notifica sulla dichiarazione del suo ambasciatore come persona non grata da parte del Paese. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Oslo, Trude Maaseide. La portavoce non ha voluto speculare sulle reazioni delle autorità turche ma ha detto che “il nostro ambasciatore non ha fatto nulla per giustificare l’espulsione”. “Diverse volte abbiamo espresso le nostre preoccupazioni alla Turchia per la situazione dei diritti umani nel Paese” e pertanto Ankara “conosce bene la nostra posizione”. “Continueremo a richiamare la Turchia all’osservanza degli standard democratici e dello stato di diritto a cui il Paese si è obbligato in base alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, ha continuato la portavoce. (segue) (Sts)