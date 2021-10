Turchia: Danimarca, da Ankara nessun notifica su ambasciatore dichiarato persona non grata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca non ha ricevuto dalla Turchia alcuna notifica sulla dichiarazione del suo ambasciatore come persona non grata. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri di Copenaghen, Jeppe Kofod. “Posso comunque dire che siamo in stretto contatto con i nostri amici e alleati sulla questione e che continueremo a essere vigili sui nostri valori e principi comuni”, ha riferito in una nota scritta con la quale ha replicato alla dichiarazione del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Sts)