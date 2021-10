Turchia: Danimarca, da Ankara nessun notifica su ambasciatore dichiarato persona non grata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi ha ordinato ieri al ministero degli Esteri di dichiarare "persona non grata" i dieci ambasciatori che hanno richiesto la scarcerazione dell’imprenditore Osman Kavala, in carcere dal 2017. Lo scorso 18 ottobre il ministero degli Esteri di Ankara ha convocato gli ambasciatori di dieci Paesi a seguito della richiesta di scarcerazione dell’imprenditore Osman Kavala, in carcere dal 2017. Secondo quanto riferisce il quotidiano turco “Daily Sabah”, il rilascio è stato chiesto dalle rappresentanze diplomatiche di Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. "È un obbligo che tutte le entità diplomatiche rispettino la sovranità del nostro Paese e l'indipendenza della magistratura turca e che si astengano dall'intervenire nei nostri affari interni", ha affermato in una nota su Twitter il portavoce del partito per la Giustizia e lo sviluppo (Akp) Omer Celik. "Siamo lieti che i diplomatici in servizio nel nostro Paese stiano contribuendo ai legami tra la nostra nazione e i propri Stati", ha aggiunto. "Tuttavia, respingiamo con la massima fermezza le loro dichiarazioni errate sulla sovranità del nostro Paese", ha affermato Celik. (Sts)