Difesa: sottosegretario Mulè in Kuwait, "solidissima amicizia lega i nostri due Paesi"

- Il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, in visita in Kuwait, ha avuto una serie di incontri istituzionali con le controparti kuwaitiane alle quali ha rivolto il ringraziamento per il ruolo svolto nella crisi in Afghanistan. "Nel corso della crisi afgana il vostro supporto è stato decisivo e prezioso per l'Operazione Aquila Omnia sia da un punto di vista prettamente logistico che da un punto di vista umanitario rafforzando ulteriormente i rapporti diplomatici e di storica collaborazione e amicizia tra i nostri Paesi. Ringrazio il Kuwait a nome del governo italiano", ha detto Mulè, secondo quanto riferito in una nota. "Un rapporto importante e antico, quello che lega i nostri due Paesi, e che poggia su solide basi anche dal punto di vista difensivo e industriale - ha proseguito Mulè - come per il programma Eurofighter che procede a pieno ritmo con l'approssimarsi della consegna dei primi due velivoli e l'ultimazione di altri programmi di sviluppo dell'industria della difesa italiana nell'ambito di una solidissima amicizia che si allargherà anche a nuovi settori di progettazione e produzione come la cyber sicurezza". Durante la sua missione Mulè - accompagnato dall'ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci, e dal generale Luca De Martinis, capo del quarto reparto dello Stato maggiore dell'Aeronautica - ha incontrato l'omologo kuwaitiano Fahad Jaber Al Ali al Sabah, il capo di Stato maggiore della Difesa, Khaled Saleh al Sabah, e il capo della Foreign Procurement Division, Sheikha Shamayel al Sabah. (Com)