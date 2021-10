Ue: Gentiloni, inflazione è effetto collaterale di una situazione senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Europa e altrove è l’effetto collaterale di una situazione senza precedenti, davanti alla quale occorre reagire senza eccessi. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un’intervista al quotidiano “El Pais”. “Ho avuto colloqui a Washington non solo con ministri ma anche con banchieri centrali di Stati Uniti, Giappone, Cina, ecc. e l’opinione più diffusa è che si un effetto collaterale di una situazione senza precedenti quale è stata la grande ripresa dopo la più profonda recessione da 90 anni”, ha detto. La forza di questa ripresa è un fattore “della carenza di gas e del suo impatto sui prezzi dell’energia, della carenza di semiconduttori e delle sue conseguenze sull’industria, dell’aumento dei prezzi degli immobili”, ha continuato Gentiloni. (segue) (Spm)