Ue: Gentiloni, inflazione è effetto collaterale di una situazione senza precedenti (2)

- Al momento l’inflazione “non si è riverberata sui salari, qualcosa che sarebbe meno transitorio e avrebbe effetti sui prezzi”. “Un anno e mezzo fa ci aspettavamo un’ondata di fallimenti e una disoccupazione elevata in Europa. Abbiamo reagito e iniettato un sacco di denaro, l’equivalente del 19 per cento del Pil, e ora ci sono pochi fallimenti e un mercato del lavoro pieno di contraddizioni. Ci sono aree con un tasso di disoccupazione elevato e altri settori in cui mancano lavoratori”, ha spiegato Gentiloni. Il commissario ha invitato ad affrontare la situazione “senza reagire esageratamente o troppo presto”, perché “non dobbiamo tornare a un ciclo negativo e irrigidire l’ambiente finanziario. E’ successo in passate crisi e non possiamo permettercelo a causa della transizione climatica. Una doppia recessione sarebbe molto pericolosa”, ha affermato. (Spm)