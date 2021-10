FI: Berlusconi, nessuno mette in discussione la mia linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In verità, io non ho sentito nessuno in Forza Italia - voglio ripeterlo, nessuno - contestare la nostra linea politica". Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al "Corriere della Sera". L'ex premier sottolinea che la linea del partito "è quella di lavorare per il Paese, sostenendo con forza il governo Draghi, e facendo tutto il necessario, magari anche qualche sacrificio, perché il Paese sia unito in questi mesi difficili. Lo facciamo da forza di centrodestra che ha un profilo distinto da quello dei suoi alleati". Quanto alle prese di posizione critiche, ed alle parole, di ministri come Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, il leader di FI le definisce "incomprensioni personali, che vanno ricomposte, non di conflitti sulla linea politica che, lo ripeto, è condivisa da tutti e non ha alternative". (Rin)