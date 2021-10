Governo: Berlusconi, ipotesi voto anticipato? Irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo governo sta portando l'Italia fuori dall'emergenza sanitaria ed economica. E' un lavoro difficile che sta procedendo con buoni risultati grazie al senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Sarebbe davvero irresponsabile pensare di interromperlo prima del tempo per bloccare il Paese in una campagna elettorale. Per la stessa ragione, parlare ora di legge elettorale significa far circolare veleni, mentre l'Italia si aspetta che la politica si occupi di tutt'altro, di vaccini, di Pnrr, di tasse, di pensioni, del benessere e della sicurezza degli italiani". Lo sottolinea il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al "Corriere della Sera", respingendo l'ipotesi di un ricorso anticipato alle urne. (Rin)