Colombia: arresto Otoniel, i problemi ai reni decisivi per scoprire il suo nascondiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe stato il problemi ai reni uno degli elementi decisivi per rintracciare e arrestare Dario Antonio Usuga "Otoniel", il più ricercato leader del narcotraffico in Colombia. L'uomo, 50 anni, si muoveva da tempo nella regione settentrionale di Antioquia, ma sfruttava la complicata orografia della zona per cambiare continuamente nascondiglio ed eludere le operazioni di polizia contro di lui. Due settimane fa, però, l'intelligence riesce a restringere il cerchio, scrive il quotidiano "El Tiempo", seguendo il gruppo di fiducia del capo, incaricato di portargli i medicinali per lenire i dolori. L'operazione Osiris, pianificata a Bogotà con il contributo delle agenzie Usa e del Regno Unito, metteva a fuoco un raggio di cinque chilometri quadrati attorno all'ubicazione del boss, fissando come priorità quella di non metterlo in allerta. (segue) (Mec)