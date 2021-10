Nucleare: Mazzetti (FI), tutte le tecnologie ci serviranno in fase di revisione della politica energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Niente più scuse, niente più veti ideologici, ma solo concretezza: nella fase di revisione complessiva della nostra strategia energetica serve anche il nucleare, di ultima generazione". Lo dichiara in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata inequivocabile: il nucleare è una 'fonte stabile' che si rivelerà essenziale", ricorda Mazzetti. "Le rinnovabili hanno il pregio di abbattere le emissioni ma presentano altre criticità: l'intermittenza, quindi una produzione insufficiente, il forte consumo di suolo, che già è saturo, il bisogno di materie prime oggi molto costose perché rare. Dobbiamo sfruttare – rimarca – tutte le risorse energetiche predisponendo un piano coerente per l'energia e favorendo il pieno sviluppo di tutte le tecnologie: è il principio della neutralità energetica che non possiamo mai dimenticare. Per arrivare a quella "autonomia strategica" di cui ha parlato il nostro premier Mario Draghi dobbiamo sostenere le imprese che investono nel nucleare e la ricerca per un nucleare sempre più pulito ed efficiente. È questa – chiosa – la nostra grande occasione".(Com)