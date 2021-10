Regno Unito: cancelliere Sunak anticipa pacchetto di spesa per "rivoluzione delle competenze"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico vuole confermare l’impegno per una “rivoluzione delle competenze” con un pacchetto di investimenti che sarà rivelato mercoledì. Lo ha riferito l’emittente “Bbc” alla luce di quanto annuncerà mercoledì alla Camera dei comuni il cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak. Sunak ha fatto una serie di promesse in vista della presentazione del bilancio autunnale, che includono cinque miliardi di sterline (quasi sei miliardi di euro) per la ricerca e l’innovazione in campo medico e tre miliardi (3,5 miliardi di euro) per l’istruzione. Tra le promesse non mancano 1,4 miliardi di sterline (1,6 miliardi di euro) per incoraggiare gli investimenti stranieri nel Paese e attirare talenti; 700 milioni (820 milioni di euro) per il pattugliamento marittimo post-Brexit e il sistema dell’immigrazione; 435 milioni (510 milioni di euro) per la prevenzione dei reati, i servizi alle vittime e la magistratura inquirente; 560 milioni (656 milioni di euro) per migliorare le competenze matematiche della popolazione adulta e l’alfabetizzazione; una proroga di sei mesi del programma di prestiti Covid fino al giugno 2022. (Rel)