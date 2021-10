Business news: algerina Sonatrach, riserve gas di scisto per 150 anni di consumo ed esportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria ha riserve di gas da scisto (trattenuto da strati di rocce o argille ad alte profondità) sufficienti a coprire 150 anni di consumo ed esportazioni. A riferirlo è l’azienda petrolifera algerina Sonatrach. L’amministratore delegato della società, Taoufik Hakkar, ha infatti dichiarato davanti alla stampa algerina che "le fonti energetiche non convenzionali necessitano di nuovi mezzi e tecnologie per l’estrazione". La questione del gas di scisto, che oltre a necessitare di costose attrezzature per l’estrazione presenta rischi di contaminazione delle falde acquifere in profondità, è un argomento delicato in Algeria. Tuttavia, Hakkar ha parlato della possibilità, in futuro, di avviare i processi di estrazione dell'idrocarburo, visto che "metà delle nostre riserve di petrolio sono state consumate, mentre ci sono nuove esplorazioni che garantiscono il livello delle nostre riserve oltre al livello dei consumi, comprese le energie non tradizionali". Hakkar, si è anche fermato a parlare del prezzo del petrolio: "L'Algeria, come Paese, è più interessata alla questione del prezzo che alla produzione: le nostre capacità produttive sono dell'ordine di 1,10 milioni di barili al giorno e se il prezzo di un barile oscilla tra i 70 e gli 80 dollari per noi è un buon prezzo", ha sostenuto l’amministratore delegato della Sonatrach. "Nel mese di settembre, i ricavi dalle esportazioni di idrocarburi hanno superato i 25 miliardi di dollari e sono proiettati verso i 33, che contiamo di raggiungere entro la fine dell’anno". Infine, Hakkar ha sostenuto che la Sonatrach "è un’azienda che rispetta le promesse”, aggiungendo che "la Spagna (tra i principali partner del Paese nordafricano) verrà rifornita tramite il gasdotto Medgaz", alludendo alla crisi diplomatica con il Marocco, che ha portato al mancato rinnovo degli accordi di cogestione e transito del gasdotto Maghreb-Europa che collega l’Algeria alla Spagna tramite il regno alawita. (Res)