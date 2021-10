Business news: Israele, piano del governo per attrarre studenti e lavoratori stranieri Ict

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Israele concederà permessi di lavoro per studenti ed esperti stranieri in tecnologia. Secondo quanto riferisce il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, il piano prevede che gli studenti stranieri delle facoltà ingegneristiche in Israele ricevano un visto per continuare a lavorare nel Paese. Agli esperti del settore tecnologico stranieri, invece, verranno concessi visti per integrarsi nel settore. L’obiettivo è avere una forza lavoro israeliana del 26 per cento nel settore tecnologico entro il 2026. Il piano, elaborato dalla ministra dell’Interno, Ayelet Shaked, e dalla ministra della Scienza e della Tecnologia, Orit Farkash-Hacohen, prevede la nomina di un capo del personale presso l’Autorità per l’innovazione di Israele che lavorerà con le aziende del settore tecnologico su tre assi per occupare i posti di lavoro vacanti. Un primo punto del piano prevede che gli esperti stranieri ricevano il doppio dello stipendio medio dell’economia israeliana. Il secondo aspetto è pensato per i dipendenti del settore tecnologico di religione ebraica che stanno pensando di trasferirsi in Israele sulla base della legge sul ritorno (aliyah). Infine, il terzo aspetto riguarda la concessione di visti di lavoro triennali a studenti stranieri che studiano nelle università del settore tecnologico in Israele e vogliono svolgere un’esperienza lavorativa nel Paese prima di far ritorno nella patria di origine. (Res)