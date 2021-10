Business news: Medio Oriente, a Gerusalemme Est sorgeranno tre nuove zone commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Gerusalemme Est sorgeranno tre nuove zone commerciali, dopo la presentazione alla municipalità della città santa di tre diversi piani. Lo riferisce il quotidiano d’informazione economica israeliano “Globes”, secondo cui nel quartiere At-Tur saranno costruiti uffici, spazi industriali e commerciali su un’area di circa 100 mila metri quadrati. Nel quartiere Wadi al Joz saranno edificati uffici, spazi commerciali e alberghi su una superficie di 200 mila metri quadrati, mentre nell’area di Umm Tuba su 75 mila metri quadrati vedranno la luce uffici, industrie leggere, officine e spazi commerciali. L’area commerciale di At-Tur si trova in prossimità della strada che collega Gerusalemme al Mar Morto. Il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha dichiarato: "Stiamo investendo nello sviluppo di zone occupazionali in tutte le parti della città, compresa Gerusalemme Est. Questo per offrire varie opportunità di lavoro a molti dei residenti nell'est della città. Stiamo lavorando con l'obiettivo di ridurre i divari e offrire opportunità a tutti i residenti della città: una Gerusalemme unita, est e ovest, attraverso l'azione". (Res)