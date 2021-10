Business news: Israele, dal primo novembre sarà permesso l'accesso ai turisti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier di Israele, Naftali Bennett, ha approvato il piano che prevede la possibilità di accedere nel Paese per i turisti vaccinati. Lo ha reso noto il quotidiano israeliano "The Jerusalem Post". La decisione deve ancora essere ratificata dal governo. Secondo il piano proposto dai ministri della Sanità e del Turismo di Israele, i turisti ai quali sono state somministrate almeno due dosi dei vaccini riconosciuti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) – quindi è stato escluso il vaccino russo Sputnik V – potranno visitare il Paese a partire dal primo novembre. Nello specifico, i vaccinati con Pfizer dovranno dimostrare all'arrivo in Israele di aver ricevuto la seconda dose almeno sette giorni prima e da non più di 180 giorni, mentre chi ha ricevuto gli altri vaccini riconosciuti dall’Oms dovrà dimostrare di aver ricevuto la seconda dose non meno di 14 giorni prima e non più di 180. Israele, inoltre, ha raggiunto, il mese scorso, un accordo con l’Unione Europea (Ue) per entrare nel programma di certificazione vaccinale digitale (il greenpass), riconosciuto dagli Stati membri dell’Ue e da altri 40 Paesi. (Res)