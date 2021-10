Business news: Tunisia, l'agenzia di rating Moody’s declassa quattro banche tunisine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia di rating finanziario Moody’s ha annunciato di aver declassato i depositi bancari a lungo termine di quattro banche tunisine, passando da una valutazione “B3” (speculativo – alto rischio d’insolvenza) a “Caa1” (scarsa qualità – rischio d’insolvenza molto alto). Lo ha reso noto l’emittente radio tunisina “Mosaique Fm”, riprendendo l’annuncio dell’agenzia di rating stessa, pubblicata due giorni fa. Le banche colpite dal declassamento sono la Banca Aman, la Banca araba di Tunisia, la Banca tunisina e la Banca internazionale araba di Tunisi, tra le principali del Paese. Per quanto riguarda la valutazione dei prestiti ottenibili, la banca araba di Tunisia, così come la Banca tunisina, sono state ulteriormente declassate da “B3” a “Caa1” (da rischio speculativo a rischio d’insolvenza molto alto); la Banca Amal e la Banca araba passano da “Caa1” a “Caa2” (prestiti considerati molto rischiosi). Nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito web di Moody’s, si legge che l’istituto di rating finanziario ha tenuto in considerazione durante la valutazione il “difficile contesto in cui operano le banche”, facendo riferimento alla delicata situazione politica, sociale ed economica del Paese. Il giudizio sul sistema bancario e finanziario del Paese nordafricano rimane quindi molto negativo. (Tut)