Business news: presidente senegalese Sall, migliorare rating Paesi africani per sostenere investimenti

- Per migliorare le condizioni di investimento in Africa è necessario lavorare ad una notazione "più giusta" dei Paesi del continente da parte delle agenzie di rating e ammorbidire le regole dell'Ocse per garantire maggiore sostegno a chi vuole impegnarsi in questa zona del mondo. Ne è convinto il presidente del Senegal, Macky Sall, che in un intervento letto dal ministro senegalese dell'Economia Amadou Hott al summit Ue-Africa aperto oggi ha sottolineato l'importanza di incentivare l'azione del settore privato in Africa, con partenariati "mutualmente benefici". "Il mondo è cambiato molto, l'Africa pure", scrive Sall, per il quale una migliore cooperazione Ue-Africa dev'essere sostenuta da investimenti importanti nel continente nero in settori come l'energia, l'agricoltura o la sanità, "riconsiderando il rischio di investire in Africa nella sua giusta misura". "La preoccupazione (degli investimenti nel continente) è eccessiva", ha proseguito Sall, ricordando che le notazioni di rating fanno lievitare il costo delle assicurazioni e di tutta l'operazione di chi intende investire nella maggior parte dei Paesi africani. Il capo dello Stato senegalese ha invitato quindi a ripensare il diritto degli affari per facilitare il commercio fra due continenti, l'Africa e l'Europa, che condividono una vicinanza geografica, storica ed umana. (Res)