Business news: Cina-Uganda, incontro Li-Oulanyah, focus su rafforzamento cooperazione commerciale e diplomatica

- La Cina è pronta a lavorare con l'Uganda per rafforzare la cooperazione sul fronte della diplomazia, del controllo epidemico e degli scambi commerciali. Lo ha dichiarato il presidente del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo Li Zhanshu, durante un incontro telematico con il presidente del parlamento ugandese, Jacob Oulanyah. Pechino e Kampala dovrebbero rafforzare la cooperazione in ambito tecnologico e infrastrutturale, condividendo le proprie esperienze in materia di “riduzione della povertà e rivitalizzazione rurale”, ha detto Li, esortando i due Paesi a maggiori progressi nel rapporto bilaterale. Parole a cui hanno fatto eco quelle di Jacob Oulanyah, che ha espresso gratitudine per il sostegno cinese durante la pandemia di Covid-19 e ha annunciato la volontà di rafforzare la collaborazione con Pechino. (Cip)