Usa: rappresentante speciale Corea del Nord ribadisce richiesta stop a test missilistici

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, ha chiesto a Pyongyang di fermare i "preoccupanti e controproducenti" test missilistici e riprendere i colloqui di pace. "Il nostro obiettivo rimane la completa denuclearizzazione della penisola coreana", ha detto Kim, da ieri in visita in Corea del Sud. Al termine del colloquio con l’omologo sudcoreano, Noh Kyu-duk, il funzionario Usa ha detto che si continueranno ad "esplorare le diverse opzioni per riaprire il dialogo con il Nord", compresa quella di mettere formalmente fine alla guerra coreana del 1950-53. "Ci prepareremo inoltre a collaborare con Pyongyang per affrontare le questioni di carattere umanitario, offrendo aiuto per i nordcoreani nelle condizioni più vulnerabili", ha detto. Martedì 19 ottobre la Corea del Nord aveva collaudato un nuovo missile balistico per sottomarini (Slbm), ritenuta arma particolarmente difficile da intercettare. Una mossa che aveva spinto l'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, a chiedere un inasprimento delle sanzioni verso Pyongyang. (segue) (Git)