Usa: rappresentante speciale Corea del Nord ribadisce richiesta stop a test missilistici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha risposto definendo eccessiva la risposta della Casa Bianca e messo nuovamente in dubbio la sincerità dell'offerta di dialogo formulata dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, il cui approccio sul tema è stato definito "doppiopesista". Il test si inserirebbe, secondo Pyongyang, nelle "ordinarie attività connesse al piano di difesa nazionale a medio e lungo termine". Nell'incontro di domani dovrebbe essere discussa anche la proposta del presidente sudcoreano, Moon Jae-in, di dichiarare formalmente la fine della guerra di Corea del 1950-53: un "passo essenziale” per avviare il processo di pace nella Penisola, ha spiegato il ministro degli Esteri Chung Eui-yong, in un’audizione parlamentare. (Git)