Business news: Vietnam, governo punta a crescita del 6-6,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chinh, ha presentato all’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, riunita in sessione plenaria, una bozza del piano di sviluppo socio-economico per il 2022 in cui l’obiettivo di crescita è fissato al 6-6,5 per cento. Il documento contiene in tutto 16 obiettivi economici, tra cui quelli dell’inflazione e del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo, entrambi del quattro per cento. Il premier ha presentato anche la relazione sull’attuazione del piano di sviluppo socio-economico del 2021, in cui è stata data priorità alla lotta alla pandemia di coronavirus, sia dal punto di vista sanitario sia economico. L’esecutivo si aspetta di conseguire otto dei dodici obiettivi previsti, in particolare quello dell’inflazione, dato che è stato registrato un tasso medio mensile dell’1,82 per cento nei primi tre trimestri. (Fim)