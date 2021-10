Business news: ministero Commercio Cina, aumento imprese estere del 36,5 per cento nei primi nove mesi dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono circa 36 mila le imprese a capitale straniero che si sono stabilite in Cina nei primi nove mesi dell’anno, con un incremento pari al 36,5 per cento su base annua. Lo afferma il ministero del Commercio, precisando che, durante la pandemia di Covid-19, il profitto delle imprese estere è cresciuto del sette per cento rispetto allo scorso anno, ben 2,9 punti al di sopra della media nazionale. Nonostante diverse aziende estere siano fuoriuscite dal mercato cinese per la perdita di vantaggi competitivi o dei costi complessivi, il ministero si dice ottimista in merito alla futura presenza estera nell’ambiente commerciale cinese: un sondaggio condotto su oltre tremila imprese mostra infatti che il 99 per cento non ha dichiarato piani di riduzione del capitale o progetti di disinvestimento. (Cip)