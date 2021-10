Business news: Emirati-Iraq, firmato accordo per proteggere e promuovere investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato un accordo con l'Iraq per promuovere e proteggere gli investimenti reciproci. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale l’accordo è parte del progetto di Abu Dhabi di rafforzare la cooperazione economica con diversi Paesi. L'accordo, firmato dal ministero delle Finanze degli Emirati e dalla Commissione nazionale per gli investimenti dell'Iraq, “stimolerà gli investimenti esteri in entrambi i Paesi fornendo un ambiente di investimento adeguato”, ha affermato il ministero emiratino in una nota. (Res)