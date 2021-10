Business news: Israele-Emirati, firmato un memorandum d'intesa per l'esplorazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati Arabi Uniti e Israele hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per l'esplorazione dello spazio presso il Leadership Pavilion all'interno dell'Expo 2020 Dubai. Lo riferisce il quotidiano "Gulf news". Il memorandum è stato firmato dal ministro di Stato per la Tecnologia avanzata degli Emirati Arabi Uniti, Sarah bint Yousef al Amiri, e dalla ministra israeliana dell'Innovazione, Scienza e Tecnologia, Orit Farkash-Hachoen. L'intesa riguarda due lettere di istruzioni (LoI). La prima concernente le collaborazioni sullo sviluppo e la ricerca basati su dati del satellite israelo-francese Venus (Vegetation and Environment Monitoring on a New Micro-Satellite della Israel Space Agency e del Centro nazionale francese di ricerca spaziale). Venus è stato lanciato ad agosto 2017 con una missione della durata di quattro anni e mezzo con finalità sia tecnologiche che scientifiche. Venus monitora e analizza la superficie in varie condizioni ambientali e fattori umani; sviluppa e convalida vari modelli di funzionamento dell'ecosistema; oltre a migliorare e convalidare i modelli globali del ciclo del carbonio. La seconda LoI riguarda le collaborazioni su Beresheet 2, il secondo lander lunare robotico e progetto di indagine lunare dell'imprenditore miliardario israeliano Morris Khan. L'obiettivo è far atterrare Beresheet 2 sulla Luna nel 2024. Il nuovo MoU nel settore spaziale è tra gli ultimi accordi firmati tra Emirati Arabi Uniti e Israele dopo la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, sancita dagli Accordi di Abramo del settembre 2020. (Res)