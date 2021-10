Business news: saudita Acwa Power diventerà produttore energetico a emissioni zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia saudita Acwa Power, prevede di porre fine agli investimenti in “schemi non rinnovabili” come parte dell'impegno dell'azienda a raggiungere emissioni zero entro il 2050. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Acwa Power, Paddy Padmanathan, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Arab News”, in vista del forum della Saudi Green Initiative che si terrà a Riad il prossimo 23 ottobre. “Vogliamo ridurre le emissioni di CO2, perché il cambiamento climatico è reale. Lo possiamo vedere, lo possiamo sentire”, ha affermato Padmanathan. Acwa Power, con sede a Riad, è posseduta al 44 per cento dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita Pif, e rappresenta l'entità di più alto profilo del Regno per la costruzione di progetti di energia rinnovabile e idrogeno. In base ai piani della società, recentemente quotata sulla Borsa saudita, l’obiettivo per i prossimi anni è fornire almeno il 70 per cento degli schemi rinnovabili dell'Arabia Saudita entro il 2030 e si prevede che prenderà parte a circa 30 miliardi di dollari di progetti verdi nei prossimi 10 anni, in linea con la strategia del Regno per diversificare l’economia saudita e renderla meno dipendente dai combustibili fossili. Acwa Power è stata quotata questo mese sul mercato azionario saudita dopo aver venduto una quota dell'11 per cento dei suoi asset. “Non investiremo nel carbone in futuro, non faremo più centrali elettriche a carbone. Ovviamente non faremo più petrolio. Per quanto riguarda le nostre attuali centrali elettriche a petrolio nel Regno, il governo si è impegnato a chiuderle entro il 2030, quindi lavoreremo con loro su come spegnerle e poi riaccenderle tutte. La flotta esistente di petrolio valutata verrà gradualmente eliminata nei prossimi nove anni mediante il repowering”, ha dichiarato. (Res)