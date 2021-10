Business news: saudita Aramco garantisce fornitura petrolio a basse emissioni di CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante petrolifero statale saudita, Saudi Aramco, garantisce una delle forniture di petrolio a più bassa intensità di carbonio del mondo. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa Mohammed Qahtani, vice presidente di Aramco. "In termini pratici, per i nostri clienti, ciò equivale a un impatto minore sul clima, e continuiamo a sviluppare e implementare una gamma di tecnologie all'avanguardia per ridurre ulteriormente l'impronta di carbonio del nostro petrolio e del nostro gas", ha aggiunto Qahtani. (Res)