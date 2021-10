Business news: Libano, a settembre prezzi al consumo in aumento del 144 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libano l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento del 144,12 per cento a settembre su base annua, raggiungendo i 613,96 punti (contro i 251,5 punti di settembre 2020). E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Amministrazione centrale di statistica (Acs). Su base mensile, l'aumento è stato dell'8,16 per cento, passando da 567,65 punti ad agosto a 613,96 a settembre. La base di 100 punti si riferisce ai dati di dicembre 2013. L'inflazione a settembre ha quindi continuato il suo slancio nel contesto della crisi economica e finanziaria che il Libano sta attraversando da due anni, battendo così Zimbabwe e Venezuela, secondo i dati di "Bloomberg". Ancorata al tasso di cambio del dollaro a 1.507,5 lire, la moneta libanese ha perso, dall'inizio della crisi a fine estate 2019, il 92,27 per cento del suo valore, sulla base di un cambio dollaro/lira sul mercato parallelo valutato giovedì a 19.500 lire per dollaro. (Lib)