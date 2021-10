Business news: Angola-Turchia, Erdogan incontra Lourenco a Luanda su cooperazione difesa e lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha iniziato la sua visita in Angola - prima tappa del suo tour in Africa che lo ha portato anche in Togo e Nigeria - dove ha tenuto una conferenza stampa congiunta con l’omologo Joao Lourenco per annunciare una serie di accordi che aumenteranno il livello di cooperazione tra i due Paesi. Durante la conferenza stampa, Erdogan ha dichiarato che la collaborazione tra Turchia e Angola è destinata ad aumentare, soprattutto negli ambiti della difesa e della lotta al terrorismo. Il presidente turco si è quindi soffermato a parlare delle relazioni con gli Stati africani in generale e sulla scelta di facilitare l’ottenimento dei visti con l’Angola. "Terremo il terzo vertice di partenariato Turchia-Africa a Istanbul il 17 e 18 dicembre. Come sapete, dal 13 ottobre abbiamo avviato i voli diretti per l'Angola, grazie ai nuovi accordi sul visto. Una scelta che faciliterà i viaggi di merci e persone tra i nostri due Paesi", ha aggiunto Erdogan, il quale non ha risparmiato le critiche verso i Paesi occidentali. Nello specifico, parlando della situazione in Libia e Somalia, li ha definiti "Paesi ancora sfruttati dalle potenze occidentali”, per poi concludere che "abbiamo bisogno di un mondo più giusto. Dobbiamo unire le mani per un mondo più giusto. Non dobbiamo avere paura. Se avremo paura, questa persecuzione circonderà l'Africa”. (Res)