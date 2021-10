Business news: Cina-Zambia, ministero Esteri Pechino promuoverà industrializzazione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sosterrà l’industrializzazione e l’indipendenza economica dell’Africa e dello Zambia “condividendo le proprie opportunità di sviluppo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, congratulandosi con il suo omologo a Lusaka, Stanley Kakubo, per l’inizio del suo mandato. Esprimendo soddisfazione per i traguardi raggiunti in passato dalle parti, Wang ha definito “brillanti” le prospettive di cooperazione futura, auspicando il coinvolgimento di più Paesi nella ripresa “verde e stabile” dell’economia africana dopo la pandemia di coronavirus. In tal senso, Pechino si impegnerà in prima linea sul fronte dei vaccini e dello sviluppo multisettoriale in Zambia, ha fatto sapere il capo della diplomazia cinese. Da parte sua, Kakubo ha detto che il nuovo governo dello Zambia è “fermamente impegnato nell'amicizia con Pechino”, di cui riconosce la sovranità su Taiwan e che sosterrà attivamente nel prossimo Forum sulla cooperazione sino-africana. (Cip)