Business news: Onu, 120 milioni di persone a rischio estrema povertà in Africa per cambiamento climatico entro 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa circa 120 milioni di persone saranno costrette ad affrontare nel giro di dieci anni situazioni di estrema povertà, con inondazioni, siccità, caldo estremo e sfollamenti di massa se non si interverrà a tempo debito. Lo denuncia l'ultimo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), pubblicato oggi, che sottolinea la necessità di investire nel continente fino a 50 miliardi di dollari all'anno per far fronte alla crescente minaccia del cambiamento climatico. Nel rapporto si osserva inoltre che tutti i ghiacciai rimasti in Africa sono sulla buona strada per scomparire entro il 2040: il continente si è infatti riscaldato più velocemente della media globale, pur essendo responsabile del solo 4 per cento delle emissioni di gas serra del mondo. "Durante il 2020 gli indicatori climatici in Africa sono stati caratterizzati da un continuo riscaldamento delle temperature, un'accelerazione dell'innalzamento del livello del mare, eventi meteorologici e climatici estremi come inondazioni, frane e siccità, e impatti devastanti associati. Il rapido restringimento degli ultimi ghiacciai rimasti in l'Africa orientale, che si prevede si scioglierà completamente nel prossimo futuro, segnala la minaccia di un cambiamento imminente e irreversibile per il sistema terrestre", afferma il segretario generale dell'Omm, Petteri Taalas, nella prefazione del rapporto. "Insieme alla ripresa dal Covid-19, il miglioramento della resilienza climatica è un'esigenza urgente e continua. Gli investimenti sono particolarmente necessari nello sviluppo delle capacità e nel trasferimento tecnologico, nonché nel miglioramento dei sistemi di allerta precoce dei paesi, compresi i sistemi di osservazione meteorologica, idrica e climatica", ha aggiunto Taalas. (Res)