Business news: ambasciatore ruandese a Pechino, Ruanda non è preda della trappola del debito

- Le affermazioni dell’Occidente in merito all’opposizione dell’Africa alla Cina sono “ridicole” e il Ruanda non è preda della cosiddetta “trappola del debito”. Lo afferma l’ambasciatore di Kigali in Cina, James Kimonyo, nell’anno del 51mo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Definendo “prive di fondamento” le dichiarazioni di alcuni media occidentali in merito alla stabilità del rapporto bilaterale tra le parti, l’ambasciatore ha smentito il presunto ricatto finanziario a cui Pechino starebbe sottoponendo il Ruanda, “che prende in prestito denaro da diverse istituzioni finanziarie”. “Il debito di Kigali nei confronti della Cina non supera il 9 per cento”, ha sottolineato Kimonyo, aggiungendo che “la maggior parte dei fondi stanziati dalla Repubblica Popolare hanno alimentato gli investimenti pubblici”, favorendo il “significativo” sviluppo sanitario, infrastrutturale e commerciale del Paese. (Cip)